Festival Le Cotentin fête l'Irlande. 300 drones lâchés dans le ciel : découvrez les coulisses du spectacle

Vendredi 14 mars, pour le lancement du quatrième festival du Cotentin fête l'Irlande, un spectacle de drones a été organisé au-dessus de la plage d'Urville-Nacqueville. La production était signée Alpha Drones, une société venue de Nancy dans l'est de la France.

Pour la dernière ligne droite, les équipes ont commencé à tout installer sept heures avant le coup d'envoi du spectacle.

Plusieurs mois de préparation pour 14 minutes de spectacle

Les équipes ont préparé le spectacle pendant plusieurs mois. "L'agglomération nous avait donné le thème : l'Irlande, et quelques points à respecter. De là, nous avons conçu tout le spectacle, avec la musique et chaque tableau. Après validation des esquisses par nos clients, nous modélisons chaque tableau dans un logiciel", explique Chloé Lorentz qui pilote les 300 drones le jour J. Pour des questions de sécurité, les drones sont espacés d'au moins deux mètres pendant tout le spectacle. "Le logiciel de modélisation empêche aussi que les drones ne se percutent avec une erreur de programmation par exemple", expliquent encore les équipes.

La dernière ligne droite est la plus importante

Même si le spectacle a demandé des mois de préparation, les dernières heures avant le coup d'envoi n'en sont pas les moins importantes. "Le show commence à 21h, et dès 14h nous commençons à installer les drones, les batteries, vérifier que tout fonctionne et importer dans chaque drone les modélisations du spectacle. On a aussi 50 drones de secours qu'il faut préparer", détaille Chloé Lorentz.

Pour que le spectacle se déroule sans encombre, la bâche qui sert de piste de décollage a été orientée au nord, avec la plus grande précision.

Pour que tout se déroule comme prévu, la précision est de mise. "La bâche qui sert de piste de décollage est orientée vers le nord et chaque drone est positionné dessus, au centimètre près."

Après avoir été vérifié, chaque drone est soigneusement placé sur la bâche, avec une précision de l'ordre du centimètre.

"C'est un soulagement quand les drones décollent sans problème, et on souffle vraiment quand ils reviennent et que tout s'est bien passé."