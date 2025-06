Rouen. Armada 2027 : "On a déjà contacté 60 bateaux"

Ce sera dans deux ans, quasi jour pour jour. La prochaine Armada de Rouen, rassemblement des plus grands voiliers au monde, a lieu du 17 au 27 juin 2027. L'association Armada de la Liberté qui l'organise a commencé à en dévoiler les contours, lors d'une conférence de presse, jeudi 19 juin. "L'objectif, c'est toujours de faire un peu mieux que l'édition d'avant", a indiqué Jean-Paul Rivière, président de l'association, qui va continuer à s'appuyer sur une recette qui a fait ses preuves : un événement populaire et entièrement gratuit. Cinq millions de visiteurs ont pris part à la dernière édition en 2023.

Le nerf de la guerre, les bateaux

L'essentiel est toujours de faire venir les navires. C'est ce à quoi l'équipe travaille en ce moment. L'objectif : en avoir au moins 43 comme lors de la dernière édition, alors même que la concurrence est rude. "On fait venir 60% de la flotte mondiale, donc quand une ville se met en face et prend cinq ou dix bateaux, ça devient compliqué, avec Kiel en Allemagne et Calix en Espagne", détaille le président. Pour les bateaux d'Etat, il faut négocier avec les ambassades. "J'en ai déjà visité une vingtaine." Pour les bateaux commerciaux, qui sont loués par l'Armada, l'équation est plus simple. "Comme l'événement dure 10 jours, c'est intéressant pour eux. On a déjà contacté une soixantaine de bateaux en tout", révèle le président, sans pour l'instant donner de nom. L'incertitude plane notamment sur le Cuauhtémoc, emblématique bateau-école mexicain après son terrible accident contre le pont de Brooklyn. "Il sera réparé, mais sera-t-il toujours le bateau-école ?", s'interroge Jean-Paul Rivière. Quid des bateaux russes, comme le Mir et le Krusenstern, absents en 2023 à cause de la situation géopolitique ?

Une chose est établie, un premier bateau viendra un an avant, en juin 2026, "pour teaser l'événement". Le Dar Mlodziezy polonais est pressenti.

En attendant 2027, l'Armada recherche déjà des bénévoles sur des postes spécifiques. Il en faut 100 d'ici la fin de l'année, 600 pour l'événement en 2027.