Rouen. Armada 2023 : quel bilan pour les restaurateurs des quais de la rive droite ?

Avec l'Armada, les quais de la rive droite de Rouen ont été en ébullition du jeudi 8 au dimanche 18 juin. Les restaurateurs déjà présents ont travaillé jour et nuit pour accueillir leurs nombreux clients. Et le bilan après cet événement phare de Rouen est très positif, notamment pour la brasserie H9 et le All Sports Café.

"Le début de l'année avait mal commencé"

"Le début de l'année avait mal commencé. Entre la très mauvaise météo et la météo sociale totalement pourrie, on avait eu un très mauvais chiffre d'affaires", confie Éric Hartout, directeur du All Sports Café. "L'Armada en général, c'est très positif mais, après celle de 2019, il y a eu Lubrizol et on commençait à peine à avoir de la clientèle qu'on a dû fermer à cause de la Covid, poursuit-il. On est en train de payer ce qu'il a fallu emprunter pour sauver l'entreprise. Et puis, en 2022, il y a eu la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix des matières premières." Alors compte tenu de ces événements, l'Armada tombait à pic : "Là on a rattrapé notre chiffre d'affaires et même dépassé", se réjouit le restaurateur. Pour l'instant, aucun chiffre n'a été donné, mais une chose est sûre, la plus-value par rapport à l'édition 2019 "a été d'environ de 20 %".

"C'est un bilan très très positif"

"Mon frère et moi avons ouvert le 26 mai, donc ça a été un vrai challenge de préparer l'Armada. Et puis, c'était chouette de découvrir ça, c'était formidable de par la météo et par l'affluence des gens", raconte Carole Quillan, gérante de la brasserie H9, située au 9 Quai Ferdinand de Lesseps. "On n'a pas arrêté de la journée du matin jusqu'au soir. On servait de 11 heures à 23 heures tous les jours. C'est un bilan très très positif, même si je m'attendais à encore plus de monde", révèle-t-elle.