Granville. En difficulté dans les falaises, un jeune de 16 ans fait une chute de 10 mètres sur des rochers

Vers midi, jeudi 22 mai, deux adolescents de 16 et 17 ans se sont retrouvés en difficulté dans les falaises situées près du sémaphore du Roc, à Granville. Le jeune homme de 16 ans a fait une chute d'environ 10 mètres dans les rochers. De nombreux moyens ont donc été mobilisés, dont l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile et le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), pour porter secours à la victime, grièvement blessée. Médicalisée par le SMUR de Granville, elle a été héliportée jusqu'au CHU de Caen.

L'autre victime, âgée de 17 ans, est restée coincée sur un rocher à environ 7 mètres de haut. Indemne, le jeune homme a tout de même été hélitreuillé par le Dragon 50 pour l'extirper de cette situation et laissé à la charge de son père, présent sur les lieux.