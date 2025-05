Caen. Qui était Jean Eudes, devenu saint il y a 100 ans ?

Samedi 31 mai, les fidèles de l'Eglise célébreront les 100 ans de la canonisation de Jean Eudes, influent personnage de la chrétienté. S'il est né en 1601 à Ri, près d'Argentan dans l'Orne, il a très vite posé ses valises à Caen, et marqué le territoire de son influence. Pourtant, il est bien moins reconnu que Thérèse de Lisieux, elle aussi canonisée en 1925 par le pape Pie XI.

Sa pensée toujours reconnue

En 1643, Jean Eudes fonde la congrégation de Jésus et Marie, afin de former des prêtres. Celle-ci existe toujours, et est composée aujourd'hui d'environ 400 eudistes à travers le monde. Jean Camus est l'un d'entre eux. Celui qui a été prêtre à Douvres-la-Délivrande reconnaît une internationalisation du mouvement. "On trouve des eudistes en Amérique du Nord, du Sud, en Afrique, aux Philippines… Etre un eudiste, c'est avoir la même spiritualité que saint Jean Eudes, c'est-à-dire être missionnaire, et être miséricordieux", explique-t-il. Durant sa vie, Jean Eudes aura effectué plus d'une centaine de missions. Il aura aussi beaucoup œuvré pour secourir les démunis, et notamment les pestiférés dans le secteur de l'Abbaye-aux-Dames.

Un héritage patrimonial

Le prêtre fonde également la congrégation Notre-Dame de la Charité, refuge pour "les filles livrées à la prostitution". Si le couvent est depuis devenu un Ehpad et la chapelle désacralisée, quelques sœurs œuvrent toujours dans l'agglomération, et ont en leur possession des reliques : le crâne et le tibia de Jean Eudes. Le prêtre avait lui été inhumé en l'église Notre-Dame-de-la-Gloriette, à côté de l'actuelle place de la République. C'est ici qu'il avait fait ériger le séminaire des eudistes, devenu plus tard l'hôtel de Ville à la suite de la Révolution, puis détruit par les bombes.

Jean Camus est un eudiste convaincu.