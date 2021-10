Bonjour

Chers auditeurs je m'adresse à vous pour la première fois dans le cadre de cette petite chronique …

Je suis le Père Régis Rolet et dans l'Eglise j'ai pour mission d'être le responsable du Séminaire saint Jean-Eudes qui est à Caen et qui compte actuellement 16 jeunes hommes entre 19 et 35 ans qui ont demandé aux évêques de Basse Normandie une formation en vue de devenir prêtre.

D'horizons fort différents (Ancien fromager, ébéniste et menuisier, directeur de maison de retraite, conducteur de travaux, diplômé en philosophie, sortant du lycée ou d'une formation de cuisinier ;

Ces jeunes hommes peuvent, chacun, faire le récit d'une rencontre avec Jésus de Nazareth qu'on appelle le Christ, le Dieu qui s'est fait homme ; et cela le plus souvent dans l'ordinaire de leur vie d'homme.

Un séminariste, un futur prêtre est un homme comme les autres.

L'appel qu'il a reçu c'est celui de suivre le Christ et de vivre comme lui ; un appel radical et exclusif à aimer jusqu'au bout ! à aimer comme le Christ ; il s'agit donc de se former à être comme lui ; prendre sa forme en quelque sorte ...

Pour cela il faut d'abord devenir une personne tellement humaine que par ses gestes et ses paroles cette personne puisse témoigner de l'humanité de Dieu lui-même et de l'origine divine de l'homme.

Ainsi la première exigence du séminaire c'est de donner une formation humaine ; de donner les moyens de mûrir et de s'épanouir dans sa vie d'homme et cela en toute liberté.

Pris du milieu des hommes, les futurs prêtres devront vivre avec les autres hommes comme avec des frères

Et vous-mêmes avez-vous pensez à cet appel ?du moins à l'appel de vivre avec les autres comme avec des frères… ?

C'est tellement important que je vous en reparle dimanche prochain …

Bonne semaine...

Père Régis Rollet.

