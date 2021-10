Bonjour

Si vous m'avez écouté dimanche dernier vous serez resté sur cette question :

Ai-je déjà pensé à vivre avec les autres comme avec des frères ?

En effet au jour du baptême, lorsque l'on devient chrétien c'est comme une nouvelle naissance.

Ce jour là dans la foi, je deviens enfant de Dieu ; je suis plongé dans le mystère du Christ et, en lui, Le Fils de Dieu, je deviens moi aussi, fils et fille bien aimé de Dieu ; j'entre dans sa grande famille où vont se tisser des relations fraternelles. Pour ma part je me rappelle de ce jour où l'Eglise m'a demandé d'accepter la mission de former les futurs prêtre de Basse-Normandie, de devenir, comme on dit, le Père supérieur du Séminaire …

Un évêque m'a dit : eh bien avant tout saches que tu vas recevoir des frères !

Ces paroles ont orienter ma manière d'être responsable de la formation de ces jeunes hommes

J'avais donc à exercer une autorité de formateur, en recevant des frères c'est-à-dire en prenant la mesure que j'étais moi aussi le frère de ces personnes qui m'était confié et qu'en cela elles avaient quelque chose à m'apporter ; les former serait aussi pour moi une expérience de formation ; me laisser aussi former par elle.

Les Chrétiens ne devraient jamais oublier leur baptême, cette condition de fils et fille, cette fraternité à vivre dans les divers modalités de son état de vie, et de sa situation vis-à-vis des autres.

Ainsi si je suis mère de famille, je dois l'être pleinement mais pour mieux être mère, il est sans doute bon que je réalise que mon enfant c'est aussi mon frère, ma soeur ...

Et cela est encore vrai pour des époux ; il s'agit de vivre comme de vrais époux mais d'en découvrir plus encore la beauté en réalisant que celui qui se donne à moi et à qui je me donne est aussi mon frère, ma soeur.

Ce que je viens de dire semble concerner uniquement ceux qui sont devenus frères et soeurs par le Baptême mais l'évangile ne va-t-il pas plus loin ? Qui est mon frère ? Tout homme n'est-il pas mon frère, ma soeur ?

Je vous laisse avec cette question et la semaine prochaine j'ose vous parler d'un autre sacrement que le Baptême... le sacrement du frère.

Bonne semaine.

Père Régis Trollet.