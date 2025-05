[Photos] Cabourg. Le nouveau casino est sorti de terre : "L'actuel ne sera pas détruit"

Fini le casino en bord de mer à Cabourg. L'établissement déménage prochainement, et les choses s'accélèrent. Vendredi 16 mai, Emmanuel Porcq, le maire, a remis les clés du chantier au groupe Partouche, et à Stéphane Gilquin, gérant de l'établissement. Situé à côté du centre aqualudique, le nouvel établissement devrait ouvrir ses portes avant la fin de l'année 2025.

Les parkings, le nerf de la guerre

"Le plus grand changement, ce sont les places de parking, se réjouit le gérant. Il y aura aussi une grande salle de jeu, avec plus de confort, plus de machines à sous…" Puisque les habitudes des joueurs ont changé, la municipalité a entrepris ce chantier, entamé en avril 2024, pour "mettre Cabourg sur les rails du XXIe siècle". Ce nouvel équipement fait partie du vaste projet lancé par le maire et ses équipes pour faire de la station balnéaire un endroit de villégiature privilégié.

Le nouveau casino de Cabourg, et sa rampe "qui fera la joie des instagrammeurs."

Avec sa forme arrondie "de soucoupe volante" ou encore "de jeton", le bâtiment participe à la stratégie de désengorgement du cœur historique de Cabourg. Fréquenté certaines années par 200 000 personnes, le casino accueillait des curieux, qui ne venaient pas forcément jouer, mais observer le théâtre à l'italienne, ou encore "on faisait un peu les toilettes de la plage", plaisante Stéphane Gilquin.

Plus de revenus pour Cabourg

Si la fréquentation du futur établissement s'annonce en baisse, la "qualité" des visiteurs devrait être au rendez-vous. Si bien qu'en quelques années, la redevance versée par le groupe Partouche à la municipalité est passée de 150 000€ à bientôt 650 000€ l'année. De quoi remplir les caisses de la Ville. "Les taux n'ont pas bougé depuis 25 ans pour les Cabourgeais."

Stéphane Gilquin, directeur du casino de Cabourg, et Emmanuel Porcq, le maire.

Véritable patrimoine de la station balnéaire, "le casino actuel ne sera pas détruit", tempère Emmanuel Porcq. "Il redeviendra un endroit de spectacle, de réunions… Il n'y a pas une semaine sans qu'on demande à l'office de tourisme un lieu pour organiser un séminaire professionnel de 500 personnes. Mais je n'ai pas de salle à Cabourg… Aujourd'hui, je ne peux pas le faire, c'est frustrant."

L'intérieur du casino, qui aura un tout autre visage dans quelques mois.