Gagnez 2 places pour le spectacle La Belle Histoire des Comédies Musicales de passage à Saint-Sauveur-Lendelin et Alençon

Costumes étincelants, chorégraphies dynamiques, mises en scène soignées et, surtout, des voix puissantes et émouvantes… Tout est réuni pour vous offrir un moment inoubliable. Revivez les titres emblématiques de comédies musicales légendaires comme Starmania, Mozart, l’Opéra Rock, Notre-Dame de Paris ou encore Les Dix Commandements.

Les artistes de la Compagnie Trabucco vous feront frissonner, rire et chanter, dans une ambiance à la fois conviviale et spectaculaire. Le spectacle rend hommage à la richesse des comédies musicales françaises, avec émotion, énergie et respect des œuvres originales.

Rendez-vous le Mercredi 22 mai à Saint-Sauveur-Lendelin et le Dimanche 26 mai à Alençon

Que vous soyez passionné de musique ou simplement à la recherche d’un beau moment à partager, La Belle Histoire des Comédies Musicales est le spectacle incontournable du printemps.

