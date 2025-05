Place du commerce à Caen. Réparation de trottinettes, sport et bien-être au programme cette semaine

C'est en voyant des gens jeter leurs trottinettes ou vélos électriques que Salah Tajli a eu le déclic. Ce diplômé en électromécanique a commencé par acheter d'occasion des engins hors-service pour les réparer et les revendre, et vient désormais d'ouvrir sa boutique dans le centre-ville de Caen. "Je peux aussi me déplacer à domicile", propose-t-il. Chez lui, vous pourrez acheter des trottinettes neuves, d'occasion, et tout type d'accessoires en lien.

Prendre soin de soi

Déjà présente dans une dizaine de villes en France, la franchise My Coach by Ginkgo s'installe à Caen, 23 bis place Saint-Sauveur, sous la direction de Barnabé Mazeaud. Le centre sportif propose un accompagnement personnalisé, au sein de ses 35m2, en plein centre-ville. "Tout le monde est le bienvenu chez nous, nous accueillons tout type de profils", précise le gérant.

Lily et Diane Klorna ont ouvert un deuxième salon, avec leur sœur Marie Klorna, qui donne le nom à l'espace. Lily Klorna explique que "chaque pièce du salon Marie Klorna a été conçue avec soin, avec sa propre couleur et son propre thème, créant une atmosphère apaisante et harmonieuse".