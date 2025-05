Gonfreville-l'Orcher. Vous êtes fan de Air Guitar ? Assistez à une étape qualificative pour le championnat de France !

Une soirée aussi rock que déjantée attend le public ce samedi 10 mai au Vintage Art Compagnie à Gonfreville-l'Orcher. François Yon, alias Bastard Papy, organise une étape qualificative pour la finale du Championnat de France. Objectif : décrocher une place pour la grande finale nationale en août prochain, lors du festival Kiosqnrock à Mirande, dans le Gers.

Les participants devront mimer un solo de guitare sans instrument, devant un jury composé notamment de François Yon lui-même. Parmi les invités d'honneur : French Kiss, champion de France 2024 et vice-champion du monde 2023, qui offrira une démonstration de haut vol.

Qu'est-ce que l'Air Guitar ?

L'Air Guitar est une discipline qui consiste à mimer le jeu d'un guitariste sans instrument en main, une forme de playback instrumental souvent associée au rock.

L'origine de l'Air Guitar remonte à 1969, lors du festival de Woodstock, lorsque le chanteur Joe Cocker a captivé le public en mimant le jeu de la guitare pendant sa performance de With a Little Help From My Friends.

Aujourd'hui, François Yon fait partie de ceux qui souhaitent faire davantage connaître cette discipline, pourtant sous-estimée, alors qu'elle demande "un vrai travail technique", souligne-t-il.

Une discipline complexe

"On a une guitare dans la main, même si elle est virtuelle, il faut quand même jouer de la guitare." Selon l'organisateur, "il y a un aspect technique de la guitare" : savoir faire le mouvement avec ses doigts, savoir où se placer… c'est un travail d'enchaînement. Il souligne que, même sans instrument réel, "on doit suivre la musique dans ses gestes". Pour lui, on peut faire des choses que personne ne fera avec une vraie guitare.

Mais l'Air Guitar, ce n'est pas seulement une question de technique. François Yon insiste également sur l'importance du sens du spectacle : "Il y a aussi le show à prendre en compte." Certains participants vont jusqu'à se créer un personnage, se déguiser, pour offrir une performance mémorable.

Le plus subjectif : "C'est le airness". Ce terme désigne cette qualité intangible qui fait qu'une performance transcende la simple imitation pour devenir un véritable moment d'émotion. Pour François Yon, "c'est ce qui vous fait monter les poils sur les bras".

Une communauté mondiale

"80% des champions d'Air Guitar ne font pas de guitare", affirme François Yon.

L'Air Guitar offre une liberté totale : "On peut faire toutes les fausses notes possibles, ça ne se voit pas." François Yon rappelle que l'Air Guitar souhaite prôner l'inclusion dans un environnement où "tout le monde peut monter sur scène". Les participants, qu'ils soient musiciens ou non, sont encouragés à se libérer et à partager leur énergie.

Cette discipline souhaite véhiculer des messages positifs et pacifiques, notamment avec le slogan "Make air not war". Ainsi, "si vous tenez une Air Guitar dans la main, vous n'aurez pas d'arme ni de fusil", rappelle François Yon.

Pratique. Samedi 10 mai à 20h au Vintage Art Compagnie (Gonfreville-l'Orcher). Inscriptions sur place.