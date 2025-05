Yvetot fête la Nature. La Ville organise une grande fête du vélo avec circuits pour tous et pique-nique au Manoir du Fay

A l'occasion de l'événement Yvetot fête la Nature jusqu'au 30 mai, la Ville d'Yvetot organise sa fête du vélo, dimanche 11 mai de 9h30 à 12h. Un rendez-vous accessible à tous, qui mêle sport et nature.

Cet événement cycliste s'adresse à l'ensemble des habitants, quel que soit leur niveau. Trois boucles seront proposées (une boucle de 15km et une autre de 8km, avec un départ et une arrivée au Manoir du Fay ainsi qu'un circuit de 2km, spécialement conçu pour les familles avec enfants, qui partira de la Plaine des Sports vers 10h45 avec une arrivée au Manoir du Fay). Encadrées par la police municipale et les bénévoles du club cyclotouriste yvetotais, ces balades seront organisées en toute sécurité tout en respectant les règles de circulation. A l'arrivée, les participants sont invités à partager un moment de convivialité autour d'un pique-nique dans le parc du Manoir du Fay.

Une démarche environnementale

Au-delà de la dimension festive, la fête du vélo s'inscrit dans la stratégie municipale en faveur de la transition écologique. La Ville d'Yvetot entend faire des mobilités douces un pilier de son action pour un territoire plus respectueux de l'environnement, en cohérence avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

"Intégrer la fête du vélo à Yvetot fête la Nature, c'est bien plus qu'une animation : c'est un symbole fort de notre engagement commun pour une ville plus verte, plus dynamique et plus conviviale. Le vélo incarne à la fois une pratique sportive accessible à tous, un loisir familial et un mode de déplacement respectueux de l'environnement. A travers cette journée, nous souhaitons encourager les mobilités douces, sensibiliser aux enjeux de la transition écologique, et surtout, donner à chacun l'envie de pédaler autrement, pour sa santé, pour le plaisir et pour la planète", explique Denise Heudron, adjointe au maire en charge de l'environnement.