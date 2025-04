Seine-Maritime. 12 bus électriques Ebusco vont intégrer le réseau de transports de l'agglomération elbeuvienne

La Métropole Rouen Normandie poursuit son objectif de dépasser 50% de bus à faibles émissions d'ici 2026. 12 bus électriques Ebusco viennent d'être livrés et vont intégrer le réseau des transports de l'agglomération elbeuvienne (TAE) dans les jours à venir. Un premier bus a été mis en circulation depuis mercredi 9 avril sur la ligne F Tourville-Elbeuf. A noter qu'en septembre 2024, l'entreprise Ebusco a fait face à des difficultés financières entraînant des retards de production.

"Nous sommes passés de deux bus électriques en 2019 à plus de 100 à ce jour"

La métropole rouennaise s'est engagée à être un "territoire 100 énergies renouvelables en 2050". Selon Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Métropole Rouen Normandie, "nous tenons nos engagements. Nous sommes passés de deux bus électriques en 2019 à plus de 100 bus électriques ou hydrogène à ce jour".

Les 12 nouveaux bus Ebusco qui vont intégrer le réseau TAE permettront, selon la Métropole, "d'offrir aux usagers une expérience plus silencieuse et plus respectueuse de l'environnement". La production a été finalisée sur le site de Cléon. Et d'ici l'été, 10 nouveaux bus standards seront livrés pour le réseau Transdev.

Et pour la suite ?

D'ici la fin d'année, comme l'indique la Métropole, 76 bus Ebusco intégreront le parc Teor "avec des premières livraisons prévues fin août puis échelonnées jusqu'à la fin de l'année, et 29 bus seront retrofités [cela consiste à faire remplacer le moteur thermique par un moteur électrique], il s'agit d'autant de véhicules diesel qui vont disparaître au profit de l'électrique".