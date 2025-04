Cuisine. Personne n'a pensé à la Normandie dans ce sondage sur la nourriture française… et c'est un scandale

Bizarre, vous avez dit bizarre ? Alors que l'étude "Les Français et la gastronomie" menée par Ipsos révèle que plus de neuf Français sur dix sont fiers de leur gastronomie, la Normandie, elle, semble avoir été zappée du festin.

Pas une mention dans le top des régions les plus gastronomiques, pas un plat emblématique cité dans le classement des ambassadeurs culinaires français… C'est simple : c'est le silence radio côté nord-ouest.

Le podium des plats stars (et spoiler : la blanquette de veau est toujours là)

Selon ce sondage, le bœuf bourguignon, le cassoulet et la blanquette de veau sont les plats qui représentent le mieux la France à l'international.

Derrière, on retrouve le confit de canard et la choucroute. Des plats riches, réconfortants, traditionnels… et tous issus de régions bien identifiées. Bourgogne, Sud-Ouest, Alsace : une cuisine du terroir, régionale et aux produits locaux.

Mais alors, où sont les spécialités normandes ? Pas de tripes à la mode de Caen, pas de poulet vallée d'Auge, pas même une petite côte de veau au cidre pour faire illusion. La liste pourrait continuer encore…

Pourtant on fait difficilement plus terroir et tradition qu'en Normandie.

La Normandie, absente du classement gastronomique français.

Cuisine maison et influence web : les Français restent très “terroir”

La gastronomie française ne fait pas que briller sur les plateaux TV ou dans les restos étoilés. 71% des Français mangent au moins une fois par semaine des plats traditionnels français, souvent faits maison. La cuisine, c'est sacré, mais surtout local.

Et pour choisir un bon resto ? Google et TripAdvisor sont devenus les nouveaux guides Michelin de la génération connectée. Pourtant, le vrai Guide Michelin garde la cote, avec 89% des Français qui le connaissent et plus de 40% qui ont déjà testé un resto étoilé.

Les chefs chouchous des Français (et non, même pas un Normand dans le top)

Pas de surprise côté célébrités des fourneaux : Cyril Lignac (43%) et Philippe Etchebest (41%) arrivent en tête, suivis d'Alain Ducasse. Mention spéciale à Anne-Sophie Pic, première femme du classement, qui confirme que la haute gastronomie n'est pas qu'une affaire de messieurs à tablier blanc.

Pourquoi ça pique côté Normandie ?

La gastronomie française, c'est un peu comme l'équipe de France : tout le monde a son chouchou régional. Mais cette année, la Normandie n'a même pas été appelée sur le banc de touche. Il est peut-être temps de remettre les pendules à l'heure et de rappeler que la France ne se résume pas à la blanquette (même si on l'aime aussi, hein).