Podcast Les Voix de la ville. Jérôme Girard, conducteur de bus à Caen : "C'est une ville douce, on s'y sent bien"

Conducteur de bus à Caen depuis 15 ans, Jérôme Girard, parisien d'origine, s'est laissé séduire par la douceur de vivre caennaise. Passionné de vélo et observateur attentif, il partage avec nous sa vision de la ville.

Quels sont vos endroits préférés à Caen ?

"J'aime beaucoup la vallée des jardins, c'est un vrai poumon vert au cœur de la ville. Et tout récemment, j'ai été agréablement surpris par le réaménagement du quartier Lorge, notamment avec l'installation de l'association Amavada."

Si vous aviez un pouvoir

pour transformer la ville ?

"J'aimerais qu'il y ait moins de voitures en centre-ville. On a déjà fait pas mal de progrès, mais en tant que cycliste invétéré, j'aimerais étendre davantage les espaces partagés entre les piétons et les cyclistes."

Comment imaginez-vous Caen

dans 30 ans ?

"Je l'espère toujours aussi paisible et agréable à vivre. C'est une ville douce, on s'y sent bien. Je m'y vois rester, bien sûr, mais comme je suis arrivé ici un peu par hasard, je ne sais pas où je serai dans 30 ans !"

Un souvenir marquant

à Caen ?

"La naissance de mon fils. Il a 18 ans

aujourd'hui, il a grandi ici,

c'est un vrai Caennais lui ! (rires)"

Comment décririez-vous

les Caennais ?

"Au premier abord, ils peuvent sembler un peu réservés. Mais une fois la glace brisée, de vraies amitiés se créent. Il y a un bon équilibre entre prudence et audace, je trouve."