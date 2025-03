Rouen. 10 écoles primaires ont participé à la dictée du Tour de France : "Je pense que j'ai fait des fautes"

Une dictée pas comme les autres. Vendredi 28 mars, près de 250 élèves se sont réunis au gymnase Saint-Exupéry de Rouen pour participer à la dictée du Tour de France. Un événement national destiné aux élèves de CM2 qui leur permet de découvrir d'une autre manière l'événement, et qui anticipe le passage des coureurs dans la ville le 8 juillet prochain. Au total, 10 écoles rouennaises ont fait le déplacement : Marthe Corneille, Marie Dubocage, Michelet, Jean-Mullot, Jean-de-la-Fontaine, Sainte-Marie, Ecole du Sacré-Coeur, Laurent de Bimorel, Institution Saint-François d'Assise et Saint-Léon. Et pour l'occasion, Valérie Fourneyron, ancienne ministre des Sports et ancienne maire de Rouen a lu la dictée.

"J'ai trouvé la dictée facile"

Zeineb Bauché, élève à Marie Dubocage a participé à la dictée. "J'ai l'habitude d'en faire. Je suis même dans le groupe violet, c'est le dernier groupe avec beaucoup de mots à écrire, raconte-t-elle. Je l'ai trouvée facile car il y avait des mots que j'ai l'habitude d'écrire mais pour ceux que je découvrais, je pense que j'ai fait des fautes", confie la jeune fille. "Moi aussi j'ai trouvé que la dictée était facile", lance sa camarade Marina Kaloian. Un seul mot lui a semblé difficile à écrire, c'est "peloton, mais il n'y avait que ce mot-là".

"Ils n'ont pas l'habitude de participer à des événements comme ça"

"Mes élèves ont tendance à se sous-estimer, confie Anaïs Letellier, professeur des écoles à Marie Dubocage à Rouen, situé dans un quartier prioritaire de la ville de Rouen. Ils n'ont pas l'habitude de participer à des événements comme ça. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais entendu parler du Tour de France", ajoute-t-elle. C'était un peu dur pour eux mais ça leur apprendra des nouveaux mots qu'on n'a pas encore découvert en dictée", indique l'enseignante qui aura bientôt pour mission de corriger les copies. "Ensuite, on retravaillera le texte ensemble car il y avait pas mal de subjonctifs", explique cette dernière.

"Les gagnants auront la possibilité d'être dans la tribune officielle le jour de l'arrivée du Tour de France à Rouen", assure Elizabeth Labaye, adjointe au maire de Rouen en charge des écoles. Une fois l'ensemble des copies corrigées, les résultats devraient tomber courant avril. "Une communication officielle sera faite et il y aura huit gagnants", poursuit l'élue.