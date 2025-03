Ouistreham. Une munition de la Seconde Guerre mondiale va être désamorcée

Lundi 31 mars, une munition allemande datant de la Seconde Guerre mondiale sera neutralisée par les plongeurs démineurs de la Marine nationale. Découverte à la sortie du port de Ouistreham, cette bombe de type LMB (Luft Minen – Type B) représente un vestige du conflit qui continue d'affleurer sur nos côtes normandes. L'opération pourrait être reportée au mardi 1er avril en fonction des conditions sur place.

Un périmètre de sécurité mis en place

Entre 9h et 12h, l'accès aux plages de Ouistreham Riva-Bella, Hermanville-sur-Mer et Colleville-Montgomery sera interdit dans un rayon de 3km autour du site d'intervention. La navigation, la pêche, la baignade et toute activité nautique seront également suspendues.

Déjà plus de 200 moteurs explosifs détruits

Chaque année, de nombreuses munitions historiques sont mises au jour en mer. En 2024, les opérations de déminage en Manche et mer du Nord ont permis la destruction de 200 moteurs explosifs ce qui représente 8 346kg d'équivalent TNT.

