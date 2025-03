Le Havre. Ils volent une trottinette et sont arrêtés grâce à la vidéosurveillance

Jeudi 20 mars vers 19h, la police du Havre est requise pour un vol de trottinette électrique, rue Casimir Périer près du centre commercial Coty. Les forces de l'ordre se rendent du coup au CSU (le centre d'exploitation de la vidéosurveillance) pour visionner les vidéos.

Le vol a été commis par deux personnes facilement reconnaissables. Il s'agit de deux mineurs de 17 et 15 ans, sans domicile fixe et déjà connus pour des faits similaires commis en février dernier. Dans un premier temps, les forces de l'ordre se rendent dans leur squat mais les deux jeunes ne s'y trouvent pas, ni la trottinette. C'est une nouvelle fois la vidéosurveillance qui va aider les policiers. Les deux mineurs sont repérés peu après minuit, cours de la République. Ils ont pu être interpellés et placés en garde à vue. La trottinette n'a pas été retrouvée.

