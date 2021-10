Adele : pas d'album avant plusieurs années

A l'heure actuelle, l'album "21" de l'artiste britannique continue de plaire au public. Récemment, Adele a montré une nouvelle fois l'étendue de son talent dans le titre "Skyfall" que l'on retrouve dans la bande originale du nouveau James Bond.

Certains pensaient que la chanteuse de "Someone Like You" nous présenterais un nouvel opus incessamment sous peu. Il n'en est rien, le label Xl Recordings rompt toute rumeur dans une récente déclaration : "Adele ne prévoit pas de sortir de nouvel album avant quelques années. La chanteuse n'a pas encore commencé à travailler sur le successeur de '21'".

Le dernier disque d'Adele devrait donc être exploité encore un bon moment.