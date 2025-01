Jeu. Remportez votre friteuse sans huile Ninja Double Stack XL et l'intégrale des Tuche en DVD

Cette semaine Tendance Ouest vous offre la friteuse sans huile Ninja Double Stack XL, une vraie révolution en cuisine : 9,5 litres de capacité, 6 fonctions de cuisson, et des plats croustillants pour 8 personnes avec jusqu'à 75% de matières grasses en moins.

Et ce n'est pas tout, à l'occasion du retour des Tuche au cinéma avec God Save The Tuche le 5 février 2025, vous repartez également avec l'intégrale des Tuche en DVD (de 1 à 4), pour revivre les moments cultes de Jeff, Cathy, Mamie Suze et toute la famille dans leur village de Bouzolles, à Monaco, ou même à l'Elysée.

Pour tenter votre chance, rien de plus simple : envoyez par SMS le mot TENDANCE au 7 14 15 (3 x 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 7 février à 9h00.