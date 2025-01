Calvados. Un marin inconscient évacué par hélicoptère d'un navire de pêche

La décision a été prise rapidement, dimanche 5 janvier dans l'après-midi. Un marin a été évacué d'un navire de pêche au large de Port-en-Bessin dans le Calvados. C'est l'hélicoptère de la Marine nationale qui s'est rendu sur zone pour hélitreuiller le marin et le ramener à terre à Tourlaville. Il a été alors pris en charge par une ambulance et conduit vers l'hôpital Pasteur de Cherbourg, précise la préfecture maritime qui n'en dit pas plus sur son état de santé.

L'appel d'urgence a été déclenché par le navire de pêche alors que le marin était inconscient sur le bateau.