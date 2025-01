Normandie. Les grands événements au programme pour 2025

L'année 2024 avait déjà été riche en événements. L'année 2025 le sera tout autant. Tendance Ouest a repéré ce qu'il ne faudra pas manquer, et les dates à bien cocher dans son agenda.

Le Tour de France de retour en Normandie

Depuis 2016, et le départ du Tour de France au Mont Saint-Michel, la Normandie n'avait plus reçu le peloton de la mythique compétition. Du 8 au 10 juillet, le Tour de France reviendra en Normandie. Une arrivée à Rouen, un contre-la-montre à Caen, une étape entre Bayeux et Vire, les coureurs sont aussi attendus en Suisse normande et dans le bocage virois, avec deux petits crochets au programme dans la Manche avec la côte de Mortain et dans l'Orne.

Le millénaire de Caen

En 2025, Caen célèbre son millénaire avec une année qui s'annonce riche en surprises. Le 20 mars, un spectacle son et lumières avec feu d'artifice et fresque lumineuse retracera les 1 000 ans d'histoire sur le château de Caen. Le 21 mars, une plongée au cœur du passé glorieux de la ville est programmée dans la salle de l'Echiquier avec des projections à 360°. Le 9 mai, un défilé opératique XXL traversera la ville sur 5km. Puis, du 27 au 29 juin, la Ville prévoit un week-end maritime spectaculaire sur le canal. En septembre, le bassin Saint-Pierre s'animera avec le spectacle acrobatique Aquanauts.

La cérémonie internationale du 6 juin dans la Manche

Cette année la Manche accueillera la cérémonie internationale pour les commémorations du 6 juin. Elle se déroulera d'abord à Sainte-Mère-Eglise, sur le site du premier cimetière provisoire pour un hommage aux soldats morts dans les combats du 6 juin. La cérémonie en elle-même se déroulera sur la plage d'Utah Beach, à Sainte-Marie-du-Mont. Une troisième célébration se tiendra à Saint-Martin-de-Varreville devant le monument de la 2e Division de blindés du général Leclerc. La cérémonie internationale ne s'était pas déroulée dans la Manche depuis 1984.

Du 4 au 7 juillet : les grands voiles du Havre

Du 4 au 7 juillet 2025, les Grandes Voiles du Havre seront de retour, après avoir rassemblé 400 000 visiteurs en 2017, année des 500 ans de la ville. Le Belem, le Gulden Leeuw, le Capitán Miranda, et des dizaines d'autres voiliers d'exception sont attendus dans le bassin Paul Vatine, le bassin de l'Eure et le bassin Bellot. Ils pourront être visités gratuitement. Un village d'animations sera également installé sur les quais, avec des concerts, un feu d'artifice, un défilé des équipages et une grande parade le 7 juillet 2025.

Les 12, 13 et 14 septembre 2025 les Terres de Jim en Normandie

Pour la première fois cette année, la Normandie recevra les Terres de Jim. Avec près de 800 bénévoles et 70 000 visiteurs en trois jours, c'est le plus grand festival agricole en plein air d'Europe. L'année dernière, dans le Doubs, il s'étendait sur 50 hectares. Concours de labour, baptêmes de tracteur, exposition d'engins agricoles, exposition d'animaux, marché de producteurs, concerts, plusieurs animations seront au programme pour mettre en valeur l'agriculture.

Au Havre, la Transat Jacques Vabre revient avec un nouveau nom

La célèbre course transatlantique à la voile en duo s'élancera dimanche 26 octobre 2025 du Havre, avec un nouveau nom : la Transat Café L'Or Le Havre Normandie. Près de 160 skippers, dont Charlie Dalin sont attendus pour traverser l'Atlantique en duo. Pour la troisième fois, l'arrivée se fera à Fort-de-France, en Martinique. Près de 80 bateaux sont attendus au départ de cette 17e édition. Au moins 500 000 visiteurs sont attendus sur le village de la course, qui ouvrira vendredi 17 octobre.