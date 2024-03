Normandie. La Seine-Maritime accueillera les Terres de Jim, fête agricole XXL, en 2025

Après le Nord en 2023 et le Doubs en 2024, ce sera au tour de la Seine-Maritime de recevoir les Terres de Jim, en 2025. Cet événement, présenté comme le plus grand festival agricole en plein air d'Europe, est organisé par le réseau des Jeunes agriculteurs. L'édition seinomarine aura lieu les 12, 13 et 14 septembre 2025 dans le département. Le terrain précis où aura lieu la fête sera communiqué ultérieurement. L'année passée, il s'étendait sur 50 hectares.

70 000 visiteurs en trois jours

Sur trois jours, près de 800 bénévoles seront mobilisés pour mettre à l'honneur l'agriculture normande, à travers différentes animations : concours de labour, baptêmes de tracteur, exposition d'engins agricoles anciens et récents, exposition d'animaux, marché de producteurs, animations pour les enfants, concerts… Les différentes filières de l'agriculture conventionnelle seront représentées ainsi que les grands acteurs de l'agroalimentaire.

C'est la première fois que la Normandie accueille cet événement, qui attire environ 70 000 visiteurs.