Cherbourg. Bloquée sous une porte de laveur automatique, une femme de 35 ans en arrêt cardio-respiratoire

Lundi 2 décembre, vers 15h, les pompiers du Cotentin ont été appelés pour un accident dramatique. Une femme de 35 ans s'est retrouvée coincée sous la porte d'une station de lavage automatique près de l'hôpital de Cherbourg. Conséquence du choc, la victime était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Après l'avoir dégagée, les pompiers on réussi à la ranimer grâce à un massage cardiaque. La victime a été transportée en urgence absolue vers le centre hospitalier de Cherbourg.

Pour l'intervention, plusieurs sapeurs-pompiers se sont déplacés sur les lieux. On comptait entre autre un véhicule de désincarcération. Une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation et de la police judiciaire ont aussi été envoyées sur place.

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident.