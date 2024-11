Gault&Millau. La nouvelle garde de la gastronomie normande : découvrez les restaurants primés dans leur hors-série

Avec ces adresses d'exception, la région normande s'affirme comme un vivier de talents. Chacun de ces chefs apporte sa vision unique, alliant modernité et respect des traditions. Alors, laquelle de ces tables fera chavirer vos papilles ?

Symbiose : l'alliance du nord et du sud à Cabourg

Adresse : 7, avenue Jean Mermoz, 14390 Cabourg

Chefs : Charles-Antoine Jouxtel et Charlotte Schwab

Symbiose, c'est plus qu'un restaurant : c'est une rencontre entre deux passionnés. Charles-Antoine, formé auprès des plus grands chefs étoilés, apporte une cuisine raffinée et ancrée dans la saisonnalité. Charlotte, sommelière de talent, sublime chaque plat avec une carte des vins pensée avec soin. Une expérience culinaire qui marie harmonieusement les influences méditerranéennes et normandes.

Augia : l'instinct culinaire au cœur de Caen

Adresse : 18, rue Porte au Berger, 14000 Caen

Chef : Grégoire James

Chez Augia, tout commence par l'amour des produits locaux. Une carte courte et changeante, une précision d'assaisonnement et une créativité sans prétention : le chef Grégoire James fait de chaque plat une ode à la Normandie. Parfait pour un déjeuner d'affaires ou un dîner intimiste, Augia séduit par sa simplicité élégante.

Simplexité : la beauté dans la simplicité

Adresse : 102, rue Saint-Martin, 14000 Caen

Chef : Maxime Le Gallo

Discret mais ambitieux, Simplexité propose une expérience culinaire minimaliste, où chaque détail compte. Maxime Le Gallo, ancien du Manoir du Lys, joue avec les textures et les saveurs dans des compositions surprenantes. À ne pas manquer : le menu dégustation, véritable concentré de créativité.

Roze : entre champs et marées à Mathieu

Adresse : 4, rue Augustin Fresnel, 14920 Mathieu

Chefs : Clémence Goupil et Alex Néel

Chez Roze, la cuisine est une affaire de cœur. Inspirés par les saisons et les richesses du terroir normand, Clémence et Alex invitent à une table d'émotions, où chaque plat raconte une histoire. Une adresse conviviale et authentique, parfaite pour découvrir l'âme culinaire de la région.

Skáli : la nature en assiette à Rives-en-Seine

Adresse : 2, place de l'Église, 76490 Rives-en-Seine

Chefs : Alexandre L'Horphelin et Timothée Ludot

Nichée dans un écrin de verdure, Skáli célèbre la cuisine locale et saisonnière. Les chefs privilégient les produits bruts et les circuits courts pour proposer des assiettes modernes et audacieuses. Une véritable ode à la terre et aux saveurs normandes.

les deux hommes aux manettes de Skàli, situé à Saint Wandrille (Rives en Seine) : Alexandre L'Horphelin (à gauche) et Timothée Ludot

Louisette : le néo-bistrot branché de Rouen

Adresse : 35, rue Percière, 76000 Rouen

Chefs : Jordan Fouchet et Louise Ribordy

Louisette, c'est le bistrot dont Rouen avait besoin. Derrière un décor moderne et une ambiance décontractée, les chefs concoctent des plats créatifs, comme les croquettes de boudin noir ou les ribs laqués. Une carte des vins riche et pointue vient sublimer le tout, pour une expérience à la fois branchée et savoureuse.

La Source : un néobistrot à Veules-les-Roses

Adresse : 21, rue Victor Hugo, 76980 Veules-les-Roses

Chef : Louis Vatelier

Entre produits de saison et poissons des côtes normandes, La Source offre une cuisine sincère et généreuse. Avec une sélection de vins français et des cidres locaux, ce néobistrot met en avant les plaisirs simples, sublimés par le talent du chef. Une adresse idéale pour un repas chaleureux au bord de la mer.