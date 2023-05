Rives-en-Seine. La commune présente les gérants du futur restaurant de Saint-Wandrille

C'est une contrée célèbre pour son abbaye (et sa bière !) : Saint-Wandrille-Rançon, commune déléguée de Rives-en-Seine, aura bientôt son restaurant bistronomique, baptisé Skàli.

60 000 visiteurs chaque année

Après plusieurs années d'inactivité en la matière dans le village, la mairie, aidée par l'Europe, la Région et le Département, a choisi d'y faire construire un établissement tout équipé, face à l'ancien presbytère et à la vallée. Un projet à plus d'un million d'euros au total. "Quand les initiatives privées sont manquantes, quand on tient à son village, c'est le rôle de la puissance publique d'y aller, estime Bastien Coriton, maire de Rives-en-Seine. Plus de 60 000 personnes visitent le village et l'abbaye chaque année, le tourisme vert se développe avec plus de 1 000 km de sentiers sur le territoire Caux Vallée de Seine."

Des produits ultra-locaux

Deux jeunes restaurateurs du territoire ont été sélectionnés pour gérer le restaurant, après un appel à projet relayé notamment par le Top Chef David Gallienne. Alexandre L'Horphelin et Timothée Ludot, âgés de 29 ans, promettent une cuisine fraîche, à base de produits locaux. C'est pourtant loin de la Normandie, à Sydney où ils ont vécu, que ces amis de lycée ont eu l'idée de travailler ensemble. "En Australie, ils ramènent du lait et appellent cela de la crème fraîche ! Là-bas, on s'est rendu compte que la Normandie disposait de produits exceptionnels. C'est à nous, en tant que jeunes, de valoriser cela", estime Alexandre, qui sera en cuisine. "Ici, on peut aller à pied chercher la truite, les escargots et la bière sont produits juste à côté, le maraîcher était avec nous au lycée d'Yvetot, etc. Notre volonté est aussi faire vivre cet écosystème", poursuit Timothée, qui a grandi à Saint-Wandrille.

En plus du restaurant clés en main, le duo bénéficie d'un loyer progressif sur trois ans pour se lancer. L'ouverture est prévue le jeudi 1er juin, juste avant l'Armada de Rouen. D'ici là, Skàli recrute, notamment en cuisine. Les jeunes patrons espèrent embaucher six salariés.

Outre ce restaurant, la crêperie de la Caillouville vient tout juste d'être reprise, à Saint-Wandrille. Elle est d'ores et déjà ouverte.