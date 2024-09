Normandie. Vigilance rouge pour la pollution dans deux départements, presque toute la région en jaune

Depuis plusieurs jours, la qualité de l'air en Normandie s'est fortement dégradée, atteignant un niveau de pollution "mauvais" (rouge) dans certains secteurs des départements de la Manche et de la Seine-Maritime. Ce niveau de pollution, mesuré quotidiennement par Atmo Normandie, est le résultat de la concentration de particules fines (PM10 et PM2.5), et de polluants omniprésents dans l'air que nous respirons.

Cet indice est calculé à l'échelle de chaque commune en s'appuyant sur des données météorologiques, des inventaires régionaux des émissions et des plateformes comme PREV'AIR et Copernicus. Jeudi 19 septembre, l'indice a franchi un seuil critique dans certaines zones, déclenchant une vigilance rouge.

La pollution de l'air, une menace pour la santé

La pollution de l'air est la troisième cause de mortalité en France, après l'alcoolisme et le tabagisme. En Normandie, cette problématique est surveillée de près. Le pic actuel peut être inquiétant pour les populations les plus sensibles, comme les personnes âgées, les enfants, ou encore les personnes souffrant de pathologies respiratoires ou cardiaques.

Ce pic de pollution a un impact direct sur la santé, causant irritations, difficultés respiratoires et autres symptômes chez les plus fragiles. Il est donc recommandé de limiter les activités physiques intenses en extérieur et de consulter un professionnel de santé en cas de gêne.

Conseils pour se protéger pendant la vigilance rouge

Dans ce contexte de vigilance rouge, plusieurs conseils sont donnés aux habitants des départements touchés. Pour les cyclistes et piétons, il est conseillé de se positionner devant les voitures aux feux rouges et de maintenir des distances de sécurité avec les véhicules motorisés, pour minimiser l'exposition aux gaz d'échappement. A la maison, l'aération des logements est essentielle pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Il est aussi recommandé de limiter l'utilisation de sources polluantes comme les bougies, l'encens ou les produits ménagers agressifs.