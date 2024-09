Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 20 septembre

Bélier

C'est une journée durant laquelle vous allez voir la vie en rose et être en accord avec vous-même.

Taureau

Grâce à vos actions actuelles, de jolies perspectives d'avenir s'offrent à vous. Sachez saisir les opportunités.

Gémeaux

La journée est idéale pour vous aménager quelques plages de détente avec les personnes que vous chérissez.

Cancer

Malgré le tournis relationnel actuel, vous tenez la forme avec éclat et vous suivez le tempo sans vous essouffler.

Lion

On vous aime beaucoup plus que vous ne le supposez. Si vous vous sentiez seul, ce n'est plus le cas.

Vierge

Vous croquez l'amour à pleines dents. Votre partenaire vous prouve ses sentiments et vous aide à concrétiser vos idées.

Balance

Vous maîtrisez mieux vos émotions aujourd'hui, les choix complexes vous sont facilités, parlez-en autour de vous.

Scorpion

Vous n'êtes pas actuellement en position de force. Alors, patience. Le meilleur reste à venir…

Sagittaire

Cette journée est très active et positive sur le plan des contacts. De nouvelles perspectives, encore floues, se profilent à l'horizon.

Capricorne

Vous êtes dans une phase où tout vous paraît léger et enfantin. Il y a en vous quelque chose qui vous rend plus heureux.

Verseau

N'essayez pas de la jouer trop perso, car vous ne gagnerez que si vous ménagez votre entourage.

Poissons

Vous avez retrouvé votre optimisme et rien ne semble pouvoir vous arrêter. Gardez le cap !