Villers-Bocage. Une mineure de 14 ans porte plainte pour viol

Le 3 décembre 2019, une mineure de 14 ans dépose plainte en compagnie de son père. Elle accuse un ami de l'avoir violée le 1er août 2019 à Villers-Bocage. C'est un garçon qu'elle fréquente. Il vient juste d'avoir 18 ans. Elle raconte qu'elle a fumé une cigarette électronique et ensuite s'est sentie mal. Ils sont montés dans la chambre du jeune homme pour regarder un film. C'est là qu'elle dit avoir été abusée. C'était sa première relation sexuelle, ce qui sera démenti par des personnes et un examen médical.

Elle ment ?

Ils étaient en compagnie d'un ami qui affirme que la relation était consentie. Elle avait "chauffé" le prévenu toute la soirée. Sa sœur explique aussi qu'elle ment toujours et fait n'importe quoi. Elle est réentendue en février 2021 et avoue avoir fumé et bu pendant la soirée. Un examen psychiatrique montre qu'elle a une immaturité psychiatrique et intellectuelle. Le jeune majeur est entendu. Il déclare que la relation était consentie.

A la barre du tribunal de Caen jeudi 12 septembre, il explique qu'il savait qu'elle avait 14 ans et il prétend que lui aussi était mineur, à quelques jours près, ce qui ne sera pas démontré. Il la connaissait depuis un moment. Il précise qu'après les faits, elle est rentrée chez elle et qu'ils ont continué à se voir. Il est examiné aussi par un psychiatre, qui ne lui reconnaît aucun trouble. Son casier judiciaire est vierge. Pour le procureur, il ne fait aucun doute que la jeune fille était consentante.

Coupable quand même

Cependant, sur le plan légal, un majeur ne peut pas avoir une relation sexuelle avec un mineur. C'est une infraction. L'avocate de la défense explique que la rumeur et les témoignages sont accablants pour la victime. C'est une menteuse. Elle envoie des vidéos d'elle nue. Son entourage a une vision négative d'elle.

Elle demande la relaxe pour son client. Après délibéré, le jeune homme est reconnu coupable. Il est dispensé de peine compte tenu des circonstances. Il n'y aura pas d'inscription au fichier des délinquants sexuels.