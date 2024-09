16 personnes évacuées à cause d'une fuite de gaz

Mercredi 4 septembre dans la matinée, les pompiers du Cotentin sont intervenus pour une fuite de gaz sur la voie publique à Tourlaville. L'incident qui s'est produit rue Destrais, a nécessité l'évacuation de 16 personnes et le confinement de 10 autres. Pendant près de 2h, 4 engins et 17 sapeurs pompiers des casernes de Cherbourg et de Tourlaville ont été déployés. Sur place, ils ont établi un périmètre de sécurité et mis en place une protection incendie. Aucune victime n'est à déplorer sur cette intervention, mais 131 abonnés ont été privés de gaz le temps de la réparation.