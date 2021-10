Pour 4 personnes :

- 450 g de pommes de terre épluchées et grossièrement râpées, 450 g de haddock

- Un gros oignon pelé, 2 ou 3 gousses d’ail pelées et écrasées,

- 1 c. à soupe d’huile d’olive

- sel et poivre, le zeste finement râpé de 1/2 citron,

- 1 c. à soupe de persil frais ciselé, 2 c. à soupe de crème fraîche allégée,

- quelques feuilles de salade variées et quartiers de citron pour le décor



Séchez les pommes de terre râpées dans un linge propre. Rincez soigneusement les oignons râpés à l’eau froide, puis, après les avoir séchés, mélangez-les avec les pommes de terre dans un saladier. Incorporez l’ail.

Retirez la peau du haddock et le plus d’arêtes possible. Découpez en fines tranches.

Chauffez l’huile dans une poêle antiadhésive. Versez la moitié de la préparation de pommes de terre et aplatissez bien pour former une galette. Salez et poivrez. Ajoutez le poisson, le zeste de citron, le persil et un peu de poivre. Recouvrez de l’autre moitié des pommes de terre et tassez fermement. Couvrez d’une feuille d’aluminium et laissez cuire à feu très doux 25 à 30 minutes.

Retirez le papier aluminium et faites gratiner le rösti sous le grill. Démoulez-le sur un plat de service et servez-le accompagné des 2 cuillerées à soupe de crème fraîche, des quartiers de citron vert et des feuilles de salades variées.