Caen. Quand on est Caennais, apprend-on des choses avec le petit train touristique ?

Quoi de mieux qu'un petit train pour faire en un éclair le tour d'une ville, et tout connaître à son sujet ? Vous avez forcément déjà croisé celui de Caen, conduit par Gérard Morin depuis 2009, mais jamais vous ne vous êtes imaginé faire un tour dedans. Eh bien moi, oui. Si je pense connaître plutôt bien ma ville natale, peut-être ai-je encore beaucoup de choses à apprendre… Voilà que je m'apprête à monter donc dans le petit train, qui part toutes les heures de la place Saint-Pierre, mais il y a un couac : un pneu est crevé. Gérard sort la boîte à outils, relativise, "il faut savoir faire de la mécanique", sourit-il, et me conseille de repasser le lendemain. C'est chose faite, je peux enfin embarquer, et dans la cabine du conducteur, s'il vous plaît !

Des anecdotes pas toujours connues

Le château, les deux abbayes, le port… Les différents points d'intérêt de Caen me sont évidemment connus, je ne les découvre pas grâce au petit train. Mais en tendant l'oreille aux commentaires audios déclenchés par Gérard avec une tablette, j'apprends différentes choses. Saviez-vous qu'il y avait autrefois une autre tour à côté de la tour Leroy ? Que la rue de Strasbourg portait auparavant le nom de Venelle-aux-Chevaux, pour une raison particulière ? Savez-vous où est né François de Malherbe ? Montez donc à bord de ce petit train, et vous découvrirez de nombreuses choses à propos de votre ville.

S'émerveiller devant le patrimoine

S'il ne peut pas passer outre les histoires majeures, Gérard prend le temps de délivrer des secrets bien gardés de la ville. "Quand il y a une majorité de Français, je prends le micro pour ajouter quelques commentaires", me dit-il. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'entends derrière moi un couple parler espagnol, un autre en italien, alors je possède seul l'exclusivité sur les anecdotes. En passant devant l'hôtel de Than, Gérard Morin me montre : "Si on regarde bien en haut, il y a une statue d'un môme les fesses à l'air, en direction de l'église." L'histoire raconte que ce serait peut-être une provocation du propriétaire.

Nous passons ensuite devant l'incontournable Abbaye-aux-Hommes. Gérard prend le temps de l'observer et souffle : "c'est quand même magnifique", lui qui est pourtant passé devant quelques fois déjà. Après 50 minutes de promenade à 30km/h maximum, nous voilà de retour devant le château. "Quand les Caennais me disent 'mais nous, on connaît Caen…' Je leur dis toujours qu'ils seront surpris d'apprendre beaucoup de choses." Sur ce coup, je ne peux pas donner tort à mon chauffeur.