Ouistreham. Le concours de château de sable, une activité idéale pour l'été

C'est une activité qui plaît aux petits comme aux grands, et en plus ça donne le sourire. Mardi 13 août 2024, sur la plage de Ouistreham, était organisé le deuxième concours de château de sable pour cet été. C'est la troisième année de suite que la Ville organise cet événement qui a réuni les familles avec une quarantaine de personnes présentes.

Forcément, tout ce monde fait de nombreuses propositions, surtout quand il n'y a pas de thème imposé. Et forcément, après les Jeux olympiques, certains ont eu l'idée de faire "le logo de Paris 2024, car on est fan de sport et que ça nous manque", explique Jean-Baptiste avec ses frères Clément et Mathieu. Pour Théo, le choix reste dans le sport en représentant la mascotte, Phryge : "Je voulais montrer la mascotte des Jeux olympiques qui vient prendre ses vacances à Ouistreham."

Tous les coups sont permis et les enfants prennent les commandes

Avec toutes ces idées, il faut aussi faire avec ce que la nature nous offre, notamment pour la décoration. Il faut bien donner un peu de couleur à ces tours, ces dauphins ou encore ces tortues. Et d'ailleurs, Lina a fait preuve d'un grand stratagème : "Les coquillages on les a ramassés au début du concours et on les a cachés quelque part avant de faire notre tortue."

Le concours de château de sable, c'est une activité en famille où les rôles s'inversent. Ici, ce sont généralement les enfants qui donnent les directives à suivre, au grand bonheur de Grégoire, qui s'est pris au jeu avec son grand-père : "Tout s'est bien passé et on a fait un beau château donc c'est cool. Cela fait du bien de donner des ordres à papy." Et à la fin de ce concours, tout le monde repart gagnant avec des cadeaux.