Un camion s'encastre dans une maison

Un jeune conducteur de 20 ans a perdu le contrôle de son camion et a percuté la façade d'une maison, jeudi 3 decembre, à Orbec, près de Lisieux. Aucun blessé n'est à déplorer mais la façade de l'habitation s'est complètement écroulée.
A lire aussi
Un jeune conducteur de 20 ans a perdu le contrôle de son camion et a percuté la façade d'une maison, jeudi 3 decembre, à Orbec, près de Lisieux. Aucun blessé n'est à déplorer mais la façade de l'habitation s'est complètement écroulée.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.