Jeu. Gagnez votre pass Very VIP pour le festival Art Sonic de Briouze

Tendance Ouest vous invite au festival Art Sonic à Briouze les 19 et 20 juillet en Very V.I.P. Vous pourrez découvrir les coulisses d'Art Sonic et profiter d'une visite exclusive des backstages !

Art Sonic c'est avec Louise Attaque, P.L.K, Naâman, Georgio, Bianca Costa, ELOI… et bien d'autres !

Retrouvez toutes les infos sur festival-artsonic.com !

Pour tenter votre chance, vous envoyez CONCERT au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort le vendredi 12 juillet à 17h30 !