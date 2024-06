Calvados. Travaux sur la RN13 : pendant deux semaines, la vitesse abaissée à 80km/h sur 10km

Si vous empruntez la RN13 quotidiennement, votre trajet pourrait bien être rallongé de quelques minutes à compter du lundi 24 juin. Jusqu'au 5 juillet, la Dirno, la Direction interdépartementale des routes nord-ouest, entreprend des travaux de renouvellement des enrobés au niveau du secteur ouest de Bayeux. Voici le détail des perturbations.

De jour comme de nuit

Ces travaux se concentrent entre l'échangeur numéro 37.1 "Le Molay-Littry" et l'échangeur "D30 Trévières Omaha Beach". Comptez alors un basculement de la circulation et une réduction de voie sur le tronçon de 10km entre Formigny-la-Bataille et Bayeux. La vitesse autorisée y est réduite à 80km/h. Ces mesures sont en place de jour comme de nuit, et les week-ends compris.

A prévoir également une fermeture des bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur numéro 38 "Cussy" dans le sens Cherbourg-Caen. Comme toujours, la Dirno indique que "des déviations locales seront mises en place".