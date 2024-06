Moulineaux. Les Olympiques du château Robert le Diable débutent ce dimanche

En référence aux Jeux olympiques et à l'histoire militaire du château Robert le Diable de Moulineaux, près de Rouen, deux journées d'animations familiales sont proposées les dimanches 23 juin et 7 juillet. L'occasion de découvrir des arts martiaux anciens : tir à l'arc, combat à l'épée, ou s'initier aux sports de grimpe, compétences indispensables pour participer au siège d'un château médiéval. Les animations accessibles dès 8 ans sont encadrées par des professionnels. Trois ateliers sont organisés chaque dimanche, chacun durant en moyenne 50 minutes. Ces animations ont lieu dans un cadre exceptionnel, dans la haute cour du château, dans les allées forestières ou encore dans les douves. Il est possible de passer la journée sur place. Sur l'heure du midi, les animateurs de la Maison des forêts vont également proposer, en complément, des animations gratuites sur la thématique de la nature.

Pratique. Dimanches 23 juin et 7 juillet. A partir de 10h. Château de Moulineaux. 5€ sur réservation. chateauderobertlediable.fr.