Place du commerce. Des nouveautés dans l'Orne

Une nouvelle brocante pour dynamiser la ville

Mouna Salhi Rekik a ouvert le 24 mai

sa boutique Les Objets du aZ'art.

Une brocante et art de vivre, au 54-56 place

du Commandant Desmeulles à Alençon.

Les anciens locaux de la fleuriste de Lancrel à Alençon connaissent une nouvelle vie grâce à Mouna Salhi Rekik. A 43 ans, cette passionnée de brocante a inauguré Les Objets du aZ'art, sa boutique dédiée à l'art de vivre et aux trouvailles insolites. Depuis le 24 mai, ses clients peuvent y dénicher des objets d'art de la table, des meubles, des vêtements de friperie, des peintures, des objets vintage et même des créations de designers contemporains. "Je ne me ferme pas à un style précis, je me base surtout sur l'allure et la qualité de l'objet", précise celle qui souhaite avant tout créer une boutique à son image. En s'installant au centre-ville, Mouna Salhi Rekik a l'envie de contribuer au dynamisme local et de partager sa passion pour la brocante. "La brocante, ça ne se perd pas ! Au contraire ça revient, surtout chez les jeunes, affirme-t-elle. Cela rentre également dans une démarche de seconde main, meilleure pour la planète."

Elle a décidé de concrétiser ce projet sans abandonner son emploi principal, dans la gestion locative, un domaine qu'elle continue d'apprécier. Elle ouvre donc uniquement le vendredi après-midi de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h, avec des ouvertures possibles sur rendez-vous en semaine. Informations et réservations sur le site en ligne lesobjetsduazart.fr, par téléphone au 06 73 48 73 05 ou par mail à lesobjetsduazart@gmail.com.