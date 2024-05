Saint-Lô. Tunnel de la Ferronnière : plus de 100 personnes l'empruntent chaque jour

Lundi 27 mai, Emmanuelle Lejeune, maire de Saint-Lô, Fabrice Lemazurier, président de Saint-Lô Agglo, et d'autres élus du département et de la région étaient présents pour inaugurer le tunnel de la Ferronnière mis en service depuis plus de six mois.

Traverser le passage dangereux de la rocade

Placé stratégiquement sous le boulevard des communes, cet outil permet aux usagers de traverser en sécurité le passage dangereux de la rocade tout en reliant le centre de Saint-Lô à Baudre. "Ce tunnel rentre dans un plan de continuité cyclable entre Saint-Lô et sa périphérie", explique Fabrice Lemazurier. Ce sont plus de 100 personnes qui empruntent quotidiennement ce tunnel d'après les statistiques de l'agglomération. "Il est plus utilisé que les chemins de halage le long de la Vire, c'est donc qu'il y avait une vraie demande de la part des usagers", ajoute Jérôme Virlouvet, vice-président en charge des transports et de la mobilité à Saint-Lô Agglo. Le prochain objectif du département dans le plan d'aménagement cyclable est de relier le Pôle agglo 21, encore isolé du réseau de pistes cyclables saint-lois.