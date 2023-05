Saint-Lô. Un tunnel en ville pour la sécurité des cyclistes et des piétons

Quatre mètres de large, 2,75 de haut et 30 mètres de long. Un tunnel va être construit à Saint-Lô, pour permettre de créer une piste cyclable et un passage pour les piétons. Cet aménagement va permettre de ne plus avoir à traverser le boulevard de la commune, importante route départementale, pour poursuivre son trajet à vélo.

Pour l'instant, à la sortie du chemin, il faut aller vers le rond-point de l'Europe ou celui du Parc des expositions. "On a des personnes qui prennent le risque de traverser le boulevard", regrette Jérôme Virlouvet, le vice-président de Saint-Lô Agglo en charge des mobilités.

Jérôme Virlouvet explique l'idée de ce tunnel Impossible de lire le son.

Le calendrier des travaux

Les travaux ont déjà commencé, notamment pour changer le trajet des réseaux d'eau et d'assainissement. À partir du 3 juillet et jusqu'au 1er septembre, le boulevard de la commune sera fermé entre la rue Alexis-de-Tocqueville et le rond-point de l'Europe. Tout un plan de déviation est mis en place, via la rue Louise-Michelle. Les commerces et le centre aquatique restent ouverts le temps des travaux.

Des déviations vont être mises en place.

Le coût de ce chantier est de 600 000 € HT, dont 55 % sont financés par des subventions de l'État.