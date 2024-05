Eure. Feu de voiture sur la RD6014 : une femme de 40 ans et un enfant de 8 ans transportés au CHU

Un incendie a eu lieu samedi 25 mai vers 11h30 dans la commune de Val d'Orger, anciennement nommée Grainville dans l'Eure sur la route départementale 6014.

Un feu de voiture en bordure de route

Au total, 16 pompiers de l'Eure sont intervenus pour un feu de voiture en bordure de route et propagation à la façade de l'habitation. Les trois occupants ont été incommodés par les fumées et le véhicule a été détruit. Deux personnes, une femme âgée de 40 ans et un enfant âgé de 8 ans, légèrement blessés, ont été transportés au CHU de Rouen.

Les secours sont parvenus à maîtriser les flammes et à limiter la propagation du feu vers un volet et un compteur électrique qui se trouvaient à proximité.