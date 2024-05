Seine-Maritime. L'émission "Ma recette est la meilleure de France", avec Cyril Lignac, fait étape à Rouen

L'annonce est tombée mardi 7 mai. La chaîne de télévision M6 sera en tournage à Rouen lundi 13 mai. "Le stationnement sera interdit du dimanche 12 à partir de 8h au lundi 13 mai à 23h59" dans deux rues à Rouen, a indiqué la Ville, en raison du tournage de l'émission "Ma recette est la meilleure de France".

• Lire aussi. Isneauville. La meilleure boulangerie de France : Valentin for life participe à l'émission

Le stationnement sera interdit dans deux rues

"Le stationnement des véhicules sera interdit et qualifié de gênant rue de Crosne et rue de Florence", poursuit la municipalité rouennaise. Les véhicules en infraction seront verbalisés et placés en fourrière. En raison du mauvais temps annoncé, "le tournage se fera à l'Historial Jeanne d'Arc de Rouen" et ne sera pas ouvert au public.

Trois célébrités de l'univers gastronomique à Rouen

Jeudi 11 avril, la chaîne a indiqué que trois stars du monde gastronomique français iront "sillonner le pays pour chercher la meilleure recette". Il s'agit de la cheffe étoilée Stéphanie Le Quellec, François-Régis Gaudry, journaliste et critique gastronomique, et de Cyril Lignac, chef cuisinier et pâtissier. "Qu'il s'agisse de sucré, de salé, d'un plat ou dessert régional revisité, leur recette est unique par son histoire, et ils en sont fiers", précise la chaîne.