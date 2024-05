Football. Un joueur de l'AF Virois dispute la compétition de Gérard Piqué au Mexique, avec Samir Nasri

Melvin Bachelet, joueur de l'AF Virois, disputera bientôt une compétition de football au Mexique, organisée par Gérard Piqué, dans la même équipe que Samir Nasri et Jérémy Ménez. Vous ne comprenez pas tout ? On vous explique !

De Vire au Mexique

Gérard Piqué, ancien joueur du FC Barcelone et ex-conjoint de Shakira, s'est lancé depuis sa retraite sportive dans l'organisation d'une compétition de football aux règles plutôt particulières. Face au succès de sa compétition, l'ancien champion du monde a décidé d'organiser un tournoi mondial, la Kings World Cup, qui se déroulera au Mexique du 26 mai au 8 juin.

Une seule équipe française y participe, nommée Foot2Rue. Le sélectionneur est AmineMaTue, personnalité d'Internet. Pour le moment, deux joueurs "stars" ont annoncé rejoindre sa sélection : Samir Nasri et Jérémy Ménez, deux anciens joueurs de l'équipe de France. Les autres membres de l'effectif ont été recrutés via des présélections. Melvin Blanchet, membre de l'AF Virois, les a disputés, avec succès. Le défenseur passé par le centre de formation du Havre a tapé dans l'œil du sélectionneur et sera donc de la partie.

Des stars seront présentes

Voilà donc comment un joueur de l'AF Virois, qui joue sa survie en National 2, se retrouve donc dans cette compétition. Parmi les autres équipes engagées, certains anciens grands noms du football ont annoncé leur participation : Eden Hazard, Sergio Agüero, Iker Casillas ou encore Francesco Totti.