Astrologie. Votre horoscope signe par signe du lundi 22 avril

Bélier

L'ambiance du moment va vous donner des occasions de vous consacrer davantage à vos proches et d'apprécier les plaisirs de l'existence.

Taureau

Vous êtes en bonne forme, poursuivez l'effort que vous avez entamé sur votre alimentation et tout ira au mieux.

Gémeaux

Une promotion est possible et vous la méritez ! C'est grâce à votre travail et à votre sens des responsabilités.

Cancer

Rien ne vous arrête. Vous êtes tout plein de résolution, de désir et d'audace à la fois.

Lion

La journée est jalonnée de surprises bien agréables et gratifiantes. Profitez-en !

Vierge

Le climat sera tendu au niveau relationnel. Vous allez trouver un terrain d'entente, mobilisez votre réflexion.

Balance

Votre réseau amical est aussi précieux et vous ouvre de nouvelles pistes pour de futurs succès. Vous avez le vent en poupe !

Scorpion

Le climat d'aujourd'hui vous invite à oublier vos repères sentimentaux pour vous en créer des plus originaux !

Sagittaire

Vous allez avoir l'opportunité de régler des comptes avec un ami, positivement. C'est un vrai soulagement !

Capricorne

L'énergie du jour augmente votre créativité et vous donne les atouts nécessaires pour mener à bien vos projets.

Verseau

Votre entourage est chaleureux et vous donnera de grandes satisfactions. Ne restez pas dans votre bulle.

Poissons

Si vous vous montrez moins possessif en ce qui concerne vos amours, vous aurez plus de chance.