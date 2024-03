Près de Saint-Lô. Un sac oublié devant une crèche déclenche l'intervention des démineurs

Un sac à dos, visiblement abandonné, a été découvert devant la crèche Les Petits Loups à Agneaux, près de Saint-Lô, lundi 25 mars. Avec un plan Vigipirate au niveau "urgence attentat" en France, les mesures prises en conséquence sont concrètes : dans le respect des procédures, les services de déminage ont été dépêchés.

Dès la découverte du sac suspect, la direction a appelé les forces de l'ordre et a suivi leur conseil et le protocole prévu dans ce genre de situation. Les cinq enfants et les adultes déjà dans les locaux ont été confinés. L'accueil de loisir à proximité a permis d'accueillir les autres parents et enfants afin de les renvoyer chez eux, et d'appeler ceux en route pour leur dire de ne pas venir.

Le doute a rapidement été levé sur le contenu du sac, qui n'était en fait qu'oublié, et finalement, sa non-dangerosité. Tout le monde a pu retrouver son domicile, dans le calme et la sécurité."En ce moment, c'est mieux d'éviter d'oublier son sac", conseille en souriant Ophélie Pestel, la directrice du service Petite Enfance à Saint-Lô Agglo.

• A lire aussi. Touques. Un homme s'introduit dans la cour d'une école et sème la panique