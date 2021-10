Hérouville : le Val des centenaires

"C’est révélateur de ce qui se passe ici. L’équipe propose un vrai projet de vie", explique Sylviane Lepoittevin, adjointe au maire. "C’est une fierté pour nous", sourit Sylvie Hibert, directrice de la Résidence. A 104 ans, Eugène Dagorn est le doyen des lieux. Entouré de ces dames, il a tout pour s’épanouir. Et pour expliquer sa longévité, pas de miracle : "On vieillit doucement", indique t-il, tout simplement.

Cet ancien gendarme de Bretteville-sur-Odon a gagné Hérouville en 1966 et ne l’a depuis plus quittée. Sa voisine, Jeanne, née le 5 juillet 1912 à Livarot, est la plus jeune des quatre. Et cela se voit : elle galope comme une enfant, déambulateur à l’appui. Une photo pour la presse ? Aucun souci ! C’est tout sourire que cette habitante du quartier de Lébisey de 1949 à 1976, puis du quartier du Val, accueille Tendance Ouest Caen. Aglaé, 100 ans le 20 avril dernier, est une Normande d’adoption. Arrivée à Saint-Martin de Fontenay en 1960, elle séjourne à la résidence du Val depuis 1993, "très entourée par ses enfants et ses petits-enfants".

24 heures d’avion : ça maintient la forme

Gabrielle, "connue pour sa coquetterie et son dynamisme", est une ancienne aide-infirmière des Forces Françaises de l’Intérieur. Cette résistante de caractère, Ornaise de naissance, est d’une nature très solide. "Elle a enduré une embolie pulmonaire à 72 ans et une opération de la vésicule biliaire à 79 ans !" Mieux, il y a huit ans, elle n’a pas hésité à faire 24 heures d’avion pour rendre visite à membre de sa famille à Tahiti ! Les voyages ne forment-il pas la jeunesse ?