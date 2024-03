Festival Papillons de Nuit. De nouvelles animations pour faire vivre une véritable expérience à Saint-Laurent-de-Cuves

"C'est la volonté depuis plusieurs années de proposer une vraie expérience de festival", assume l'administrateur de Papillons de Nuit, Pierre-Olivier Madelaine. De l'ouverture du camping le jeudi 16 mai au soir au départ des derniers festivaliers le lundi 20 au matin, il y aura toujours des activités à Saint-Laurent-de-Cuves, dans le sud-Manche. "Il y a 10 ou 15 ans, on pouvait organiser un festival en ne faisant que des concerts. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les gens veulent du confort, de la sécurité, être bien accueillis…", ajoute-t-il.

De nouvelles animations

Les animations s'étoffent pour cette nouvelle édition, aussi bien dans le site du festival, que dans les campings en passant par le bourg de Saint-Laurent-de-Cuves. Dans l'école de DJ itinérante, le camion Scratch, des initiations au DJing seront proposées, mais aussi un mur de graffiti qui sera réalisé durant tout le week-end. Les ateliers de maquillage reviennent aussi, avec cette fois-ci du maquillage phosphorescent.

• A lire aussi. Saint-Laurent-de-Cuves. 10 millions d'euros de retombées économiques grâce au festival Papillons de Nuit

Au camping, l'association Les Moutons électriques proposera un train pour aller de gare en gare. Devant la demande, l'espace camping-car s'étoffe avec la création d'un village d'animation avec l'association "Les copains du Shogun". Enfin, sur le site du festival, un restaurant assis avec service à table de 200 places va ouvrir.

Un espace remanié

Le site du festival évolue. Pour permettre une meilleure visibilité et une meilleure circulation devant la scène principale, la régie ne sera plus juste devant, mais éclatée en deux sur chaque côté. "Ça va permettre d'ouvrir beaucoup plus la jauge devant la scène", révèle Pierre-Olivier Madelaine. La scène trois va passer sous un chapiteau et changer de sens, pour une nouvelle expérience de concert.