Orne. Le festival d'humour Les Andain'Ries revient pour deux semaines de rires aux éclats

Durant deux semaines, Bagnoles-de-l'Orne, Couterne (pour l'ouverture samedi 6 avril) et La Ferté-Macé (samedi 13 à 15h avec Les Morallès) seront les capitales de l'anti-morosité ambiante grâce à pas moins de douze spectacles. Beaucoup sont présentés dans la grande salle des communs du château qui est une sorte de quartier général du festival, ainsi qu'au casino de Bagnoles.

Des stars du rire

Comme chaque année, les meilleurs humoristes du moment comme Alex Vizorek, Chantal Ladesou, Anthony Kavanagh se sont donné rendez-vous aux Andain'Ries. Ce festival permet également à certains grands talents de demain de venir y concourir durant deux soirées (jeudi 18 et vendredi 19) et de s'y faire découvrir par le public. A noter, mardi 16 avril à 20h30, la venue inédite en France du Gala Devos, avec sept Belges au talent incroyable, certains venus du Cirque du Soleil… ou de la Comédie-Française. Durant ces deux semaines, vous applaudirez aussi Les glandeurs nature, Les Swingirls, Elisabeth Buffet, Eric Baert, Topick…

"Les têtes d'affiche nous aident à communiquer sur les artistes moins connus"

Chaque billet acheté pour voir une star est couplé avec un billet 'découverte'. "Le Zénith, c'est ailleurs ! Nous sommes un festival de découverte depuis 27 ans et Alex Vizorek, Guillaume Meurice, Aymeric Lompret ont participé à notre concours jeunes talents il y a quelques années, ainsi que Laura Laune, Elodie Poux et bien d'autres. Si les gens n'étaient pas venus les découvrir chez nous et ailleurs, ils n'auraient pas la notoriété d'aujourd'hui, explique Serge Bretel, à la tête de l'organisation des Andain'Ries. Les têtes d'affiche nous aident à communiquer sur les artistes moins connus, mais qui seront les têtes d'affiche de demain."

Les Andain'Ries propose aussi une master class qui est animée par Philippe Sohier, qui a mis en scène Florence Foresti et Christophe Alévêque. Le festival présente enfin plusieurs expositions.

Pratique. Attention, des spectacles affichent complet. Le détail sur lesandainries.fr.