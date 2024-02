Gonfreville-l'Orcher. Fumier et pneus déversés : action coup de poing des agriculteurs devant le magasin Grand Frais

Les agriculteurs restent mobilisés. Mercredi 28 février en fin de journée, les Jeunes Agriculteurs (JA) ont mené une action au sein du magasin Grand Frais de Gonfreville-l'Orcher. Ils voulaient vérifier l'origine de la viande. "A notre grande surprise, explique Justin Lemaitre, membre des JA de Seine-Maritime, il y avait de la viande étrangère [notamment du Royaume-Uni] alors que l'étal portait énormément de drapeaux français. Ce n'est pas top pour une enseigne qui revendique des produits frais et locaux." Ils ont déversé du fumier et des pneus sur le parking de l'établissement. Il était impossible jeudi matin de se rendre dans le commerce.

Cette semaine, la préfecture de Seine-Maritime a indiqué que les négociations commerciales entre grande distribution et fournisseurs du monde agricole seront davantage scrutées : sept à dix contrôles, au long cours, seront menés sur plusieurs mois, cette année, soit deux fois plus qu'en 2023. Dans le viseur de l'État aussi, la "françisation", cette pratique qui consiste à présenter des produits étrangers comme français.

En février, 27 contrôles ont été menés dans les supermarchés de Seine-Maritime avec des anomalies relevées dans près de six magasins sur dix. Les moyennes et grandes surfaces concernées écopent d'avertissements ou de PV, pour les pratiques les plus graves. 12 PV ont été dressés en février.