Rouen. Maison d'arrêt : la cellule d'un détenu cernée par les flammes

Ce mardi 27 février, un départ de feu a été signalé dans la cellule d'un détenu vers 15h30. Située au rez-de-chaussée de la prison, la cellule a demandé l'intervention de 13 engins et 29 sapeurs-pompiers, dont l'équipe spécialisée en exploration longue durée. Dès leur arrivée, ils ont pu constater que le personnel pénitentiaire avait éteint le foyer.

Le détenu a été pris en charge initialement par le personnel de la prison avant d'être secouru par les pompiers. Vers 16 heures, les soldats du feu procédaient à une ventilation mécanique et naturelle et le personnel pénitentiaire s'occupait de la reconnaissance des lieux. A l'heure actuelle, on n'en sait pas plus sur l'étendue des blessures du détenu ni comment le feu avait débuté.